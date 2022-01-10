Москва, 10 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Комик Гарик Харламов обратился к своим подписчикам. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 10 января.

Скриншот с YouTube Гарик Харламов

На видео Харламов призвал своих поклонников не болеть — сам он лежит дома с температурой. По словам комика, ему сейчас «неприятно и дико скучно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гарик Харламов озвучил персонажа Волка из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Новая версия советского мультфильма называется «Ну, погоди! Каникулы» — её премьера состоялась в декабря 2021 года.