Москва, , 17:01 — REGNUM Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры по ситуации в Казахстане и обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ на территории этой страны, сообщает 10 января пресс-служба военного ведомства Армении.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил Организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в январе 2022 года начались массовые беспорядки и погромы, поводом для которых было объявлено повышение цен на сжиженный газ. На данный момент известно о гибели от рук боевиков 17 силовиков Казахстана, ранения получили более 1,3 тыс.

На фоне этих событий президент Казахстана Токаев 5 января обратился за помощью в ОДКБ с просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан группировку миротворческих войск.

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