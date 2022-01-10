Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Надежду на завершение пандемии коронавируса выражает ВОЗ. Однако этого не следует ожидать в ближайшее время, передаёт 10 января Sky News.

(сс) Indrajit Das Раздача еды в Индии в период пандемии

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Как сообщил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, пока рано говорить о конце пандемии, хотя он всё же произойдёт — такая наметилась тенденция. Также он высказал мнение, что, прежде чем пандемия отступит, человечеству придётся столкнуться ещё с несколькими вспышками COVID-19.

Набарро «По меньшей мере следующие три месяца будут тяжёлыми».

По словам представителя ВОЗ, следует ожидать появления новых штаммов, поскольку коронавирус мутирует. В ряде точек планеты ситуация с COVID-19 оценена Набарро как «критическая».