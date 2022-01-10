Манчестер, Великобритания, , 16:57 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено следующим летом предпринять попытку подписать 25-летнего центрального полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Дениса Закариа. Об этом 10 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Закариа выступает за менхенгладбахскую команду 1 июля 2017 года после перехода из швейцарского клуба «Янг Бойз» за 12 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Денис Закариа принял участие в шестнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готово предложить Полю Погба новое пятилетнее соглашение, по которому французский полузащитник будет получать 25 миллионов фунтов в год.