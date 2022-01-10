Белград, , 20:00 — REGNUM Республика Сербская является большим достижением сербского народа, о чем граждане Сербии не всегда помнят. Такое мнение высказал спикер парламента Сербии Ивица Дачич 10 января.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

«Это первый сербский энтитет, созданный с той стороны реки Дрина», — заявил Дачич в эфире телеканала Happy.

По словам Дачича, Республика Сербская была создана «не из-за политического каприза» сербского народа — это был ответ на развал Югославии.

Напомним, что 9 января Республика Сербская отметила 30-летие создания. В этот день в 1992 году на основании решения депутатов сербской национальности тогдашнего парламента Боснии и Герцеговины, была создана Сербская Республика БиГ. Это был ответ на решение депутатов от бошняков и хорватов, которые проголосовали за выход БиГ из состава Югославии.