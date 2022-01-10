Смоленск, 10 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела управления Росимущества Смоленской области и её пособник арестованы по решению суда по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, об этом сообщили 10 января в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

David Stanley Продавец ковров

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая, являвшаяся начальником отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях, получила сведения об изъятии Смоленской таможней на основании решения суда 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы.

«Женщина, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя группой лиц при пособничестве 54-летнего руководителя общества, с которым заключен государственный контракт по приему, транспортировке и уничтожению (утилизации) имущества, обращенного в собственность государства, из корыстной заинтересованности приняла решение об уничтожении изъятых товаров, несмотря на то, что это не было вызвано служебной необходимостью», — уточнили в СК.

Впоследствии был составлен фиктивный акт уничтожения товара. Фактически же 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы были вывезены на территорию Московской области для последующей реализации неустановленным лицам.

Согласно данным таможенной экспертизы, свободная (рыночная) стоимость на внутреннем рынке Российской Федерации 109 ковров ручной работы составляет более 43 млн рублей. Точная сумму ущерба, которая была причинена обвиняемыми, устанавливается.