Москва, , 16:54 — REGNUM Более 80 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла в понедельник, 10 января, на фоне сильного снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено 19 рейсов и ещё 21 рейсов задержан, в «Домодедово» отменено три рейса и 32 рейса задержано, во «Внуково» отменено два рейса и девять рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее столичное управление МЧС России предупредило о сильном снегопаде и метели до вечера понедельника, 10 января.