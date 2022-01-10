Москва, , 16:54 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 86 авиарейсов, сообщает 10 января сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Publicdomainpictures.net

Поданным на 16:49, наиболее сложная ситуация в «Шереметьево», где задерживается 21 рейс, ещё 19 отменены. 32 рейса задерживаются в «Домодедово», однако полностью отменены только три. Во «Внуково» девять рейсов задерживается, два отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области идёт сильный снегопад, объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение для водителей и пешеходов распространило и МЧС.