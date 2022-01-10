Красногорск, 2 сентября, 2015, 09:02 — ИА Регнум. Региональные ведомства взялись за проверку подмосковных супермаркетов, обнаружив на полках магазинов просроченные товары, вредные бактерии и отсутствие санитарных документов, сообщает сегодня, 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Так, 31 августа специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с сотрудниками МВД России и управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провели проверку супермаркета в подмосковных Химках. Проверка показала реализацию товаров без маркировки, с истекшими сроками хранения, а также отсутствие санитарного паспорта магазина и многое другое. «В холодильных витринах торгового зала супермаркета находилась в реализации продукция животного происхождения без соответствующей маркировки, тем самым информация об условии хранения и сроке годности, прилагаемая изготовителем к упаковке продукции, не доведена продавцом до потребителя. В холодильной камере обнаружена продукция с истекшим сроком годности (рыба с/м, бекон «любительский», филе цесарки), хранящаяся совместно с обезличенной продукцией (мясо без упаковки, рыба филе без упаковки). В цехе полуфабрикатов нет термометра, что делает невозможным определение температуры в помещении (согласно нормативам, она не должна превышать +12 ºС). Дезинфекция, дезинсекция и дератизация проводятся не регулярно. Отсутствуют санитарный паспорт объекта и график проведения санитарных дней», — отметили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кроме того, были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений. За нарушение требований закона на магазин были наложены штрафы на общую сумму 55 тыс. рублей. Выданы предписания об устранении нарушений.

29 августа в ходе внеплановой проверки торгового центра «Зельгрос» в Котельниках были отобраны пробы мясного сырья, которые показали, в том числе, превышение допустимого количества бактерий, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «На сегодняшний день все 12 проанализированных проб признаны не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза по ряду показателей. В частности, в пробах фарша из свинины и говядины, обнаружена ДНК овцы, выявлено превышение допустимого количества бактерий группы кишечной палочки. В пробах фарша из говядины, обнаружена ДНК свиньи и овцы, также выявлено превышение допустимого количества бактерий. В пробах мясных полуфабрикатов (чевапчичи), обнаружена ДНК курицы и овцы, превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Проверка продолжается», — заключили в ведомстве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в подмосковной сети гипермаркетов «Ашан» прошла проверка, в ходе которой были выявлены системные нарушения, допускаемые при хранении, изготовлении и реализации продукции животного происхождения. Сотрудники управления Россельхознадзора сняли с реализации более 246 кг мяса. Вскоре директор по внешним коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова сообщила, что по данному факту ритейлер начал внутреннее расследование.