Вашингтон, 10 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В национальном парке Биг-Бенд в Техасе вандалы изуродовали камень с петроглифами тысячелетней давности, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

По заявлению службы национальных парков, петроглифы были непоправимо повреждены вандалами, нацарапавшими имена и даты поверх изображений.

Национальный парк Биг-Бенд занимает территорию площадью более 3237 квадратных километров на юго-западе Техаса и тянется вдоль американо-мексиканской границы. За период с 2015 года здесь было обнаружено более 50 случаев вандализма.

Отметим, что порча ресурсов парка наказуема в соответствии с федеральным законом и пактом о защите археологического наследия в США.

Предыдущим президентом США Дональдом Трампом был подписан исполнительный указ о защите памятников от вандалов, предусматривающий длительные сроки тюремного заключения за подобные преступления.