Шахты, Ростовская область, , 16:48 — REGNUM В Ростовской области спасатели ликвидировали утечку нефтепродуктов на улице Рабоче-Крестьянской в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 января.

Бензин

«По состоянию на 16:30 мск проведён сбор нефтепродуктов, собранный материал обработан сорбентом. Дальнейшая утилизация будет проводиться ООО «Эко-Спас Батайск», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о ЧП в экстренные службы поступило примерно в 13:10 мск 10 января. Предположительно, при выезде бензовоза с территории нефтебазы оторвало кран на цистерне, в результате чего случился разлив около 11 кубометров бензина АИ-92.

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