Дубовский район, Волгоградская область, 10 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Десять новых неисследованных курганов обнаружили археологи в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе администрации региона.

Юлия Невская ИА REGNUM Древние курганы вдоль дороги

Объекты выявлены учёными в конце 2021 года по итогам археологических разведок и мониторинга состояния ранее установленных памятников археологии. По предварительным данным, курганы появились в период с IV тысячелетия до н.э. и до эпохи позднего средневековья, после исследований специалисты определят более точные даты. Выявленным объектам уже присвоили названия, уточнили их размеры и координаты, теперь они подлежат государственной охране.

В целом, в Волгоградской области расположено более 1 200 памятников археологии, включая курганы. Все они зарегистрированы в едином госреестре объектов культурного наследия народов РФ.