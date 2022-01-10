Москва, , 16:45 — REGNUM В России опасно бороться с ростом инфляции, повышая ключевую ставку Центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который назвал российский ЦБ одним из самых передовых в мире и подчеркнул, что в целях борьбы с инфляцией регулятору, скорее всего, придется еще раз повысить ключевую ставку.

Инфляция Pixabay.com

«Не могу согласиться с таким мнением, — сказал Ковригин. — Да, инфляция бьёт по кошельку самых низкодоходных слоёв населения. Реальные располагаемые доходы падают. И для России, где значительная часть населения живёт у черты бедности или даже ниже её, недопущение сильной инфляции — вопрос жизни и смерти. И да, российский ЦБ начал быстро повышать ключевую ставку в условиях общемировой тенденции усиления инфляции».

Однако, как подчеркнул экономист, европейский и американский регуляторы до последнего отказывались ужесточать денежно-кредитную политику.

«Там что, началась гиперинфляция? Нет. Зато были сохранены драгоценные постпандемические проценты экономического роста, — сказал Ковригин. — Сейчас инфляцию [в РФ] больше вызывают факторы предложения: рост издержек, уменьшение совокупного предложения. С такой инфляцией бороться повышением ключевой ставки весьма опасно. Дорожают кредиты, ухудшаются условия для ведения бизнеса. А как это сказывается на совокупном предложении? Оно точно не растёт!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что в 2022 году инфляция в РФ, скорее всего, не вернется к таргету в 4%.

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