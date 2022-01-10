Москва, 10 января 2022, 16:43 — REGNUM В 2022 году инфляция в РФ едва ли сможет вернуться к таргету в 4%, установленному Центральным банком РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
«Вряд ли инфляция в новом 2022 году действительно войдёт в таргет ЦБ РФ 4%. Инфляцию издержек (или предложения, как её часто называют) быстро не победить, — сказал Ковригин. — Хочу предостеречь в данном случае от заигрывания с ключевой ставкой. Ужесточением денежно-кредитной политики можно и нужно подавлять инфляцию спроса, но не предложения. Надеемся, что ЦБ в дальнейшем откажется от повышения ключевой ставки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что по итогам 2022 года инфляция в РФ вполне может составить 5%.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, какой будет инфляция в РФ в 2022 году