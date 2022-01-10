Москва, , 16:43 — REGNUM В 2022 году инфляция в РФ едва ли сможет вернуться к таргету в 4%, установленному Центральным банком РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Picserver.org

«Вряд ли инфляция в новом 2022 году действительно войдёт в таргет ЦБ РФ 4%. Инфляцию издержек (или предложения, как её часто называют) быстро не победить, — сказал Ковригин. — Хочу предостеречь в данном случае от заигрывания с ключевой ставкой. Ужесточением денежно-кредитной политики можно и нужно подавлять инфляцию спроса, но не предложения. Надеемся, что ЦБ в дальнейшем откажется от повышения ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что по итогам 2022 года инфляция в РФ вполне может составить 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, какой будет инфляция в РФ в 2022 году