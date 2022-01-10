Стокгольм, 10 января, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Правительство Швеции с 12 января введут дополнительные карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом, заявила 10 января журналистам премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По её словам, ситуация с эпидемией ухудшается и уже достигла исторического максимума.

«Безусловно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне… Я прекрасно понимаю, что эти два года были тяжёлыми для всех нас в Швеции. К сожалению, сейчас всем нам необходимы ещё усилия, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует её слова агентство RT.

Учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, всем жителям рекомендовано «ограничить свои контакты», а заведения общественного питания должны закрываться не позднее 23:00.

По мнению властей Швеции, ситуация ухудшается из-за распространения штамма «Омикрон».