Исламабад, , 16:42 — REGNUM Пакистанец Хумаюн Саид присоединился к актёрскому составу пятого сезона сериала «Корона». Об этом 10 января сообщает «Афиша Daily».

Принцесса Диана

Хумаюн Саид сыграет британско-пакистанского хирурга Хасната Хана. Принцесса Диана состояла в отношениях с Ханом в период с 1995 по 1997 годы.

ИА REGNUM напоминает, что премьера исторического сериала «Корона» о правлении королевы Елизаветы II состоялась в 2016 году на платформе Netflix. Выход эпизодов пятого сезона запланирован на ноябрь 2022 года.

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