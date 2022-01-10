Москва, 10 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в РФ вполне может составить 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

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«Инфляция в России в настоящее время больше вызвана ростом издержек и уменьшением совокупного предложения из-за проблем бизнеса 2020−2021 годах в условиях пандемии. Факторы из сферы спроса (отложенный спрос, быстрое восстановление деловой активности) уже перестали оказывать существенное влияние на рост общего уровня цен в стране, — сказал Ковригин. — Поэтому инфляция в 2022 году замедлится, и цифра в 5% при прочих равных условиях (отсутствие резкой динамики цен на энергоносители, рисков заметного ужесточения санкций и прочего) выглядит вполне реальной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему меры ЦБ РФ, направленные на снижение уровня инфляции, не сработали.