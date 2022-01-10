Москва, 10 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Правительство России вместо того, чтобы инвестировать в развитие страны, просто увеличивает резервы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что позиция России по макроэкономическим показателям лучшая в мире.

401(K) 2012 Международные резервы

«По макроэкономике мы, конечно же, не лучшие в мире, — констатировал Головченко. — Рост ВВП Турции, к примеру, составил минимум 7−8% в год. У Китая этот показатель около 6% в год. У нас же ВВП за последние 10 лет рос в среднем не более чем на 1,5% в год. В России, правда, самые высокие резервы в разрезе ВВП. Тут мы первые в мире. Но ведь это опять же сделано в ущерб росту экономики. Мы не инвестируем в развитие страны, а просто увеличиваем кубышку. Уровень ВВП на душу населения также один из самых низких среди схожих экономик. Так что по макроэкономике у нас все хорошо только с резервами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, по каким позициям макроэкономические показатели РФ выглядят действительно хорошо.