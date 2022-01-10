Вашингтон, 10 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Конгрессмен-республиканецДжим Джордан от штата Огайо отказался сотрудничать со спецкомитетом палаты представителей США, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает 10 января The New York Times.

Gage Skidmore Джим Джордан

Джордан присоединился к списку сторонников экс-президента США Дональда Трампа, которые отказались от сотрудничества с комитетом.

В конце декабря комитет призвал Джордана дать показания в рамках расследования.

Отметим, что политик не получал судебной повестки, за отказ подчиниться которой могут быть предъявлены обвинения.

Ранее палата представителей США проголосовала за привлечение экс-главы аппарата Белого дома при администрации Дональда Трампа Марка Медоуза к ответственности за отказ сотрудничать с данным комитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро также отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса США, выясняющим, были ли допущены администрацией Трампа ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.