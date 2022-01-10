Белград, , 19:43 — REGNUM Сербское государство примет меры в отношении граждан, выступающих против строительства литиевого рудника в долине реки Ядар, если они попытаются блокировать пограничные переходы. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 10 января.

Ана Брнабич Www.srbija.gov.rs

По словам Брнабич, граждане, которые, кроме блокады дорог, также призывают блокировать пограничные переходы, «поступают неразумно», так как в борьбе за достижение собственных целей они не должны ограничивать право на свободу передвижения остальных жителей Сербии.

«Что касается последних блокировок дорог, я вижу, что организаторы очень недовольны плохим откликом граждан. Чем больше времени проходит от начала протестных акций, тем больше я убеждаюсь в том, что это никак не связано с экологией. Эти экологи не выдвинули никаких требований», — рассказала Брнабич в эфире телеканала Pink.

Премьер-министр Сербии допустила, что за экологическими акциями скрываются политические протесты против президента Александра Вучича.

Напомним, что в Сербии с конца ноября продолжаются акции протеста против планов компании «Рио Тинто» построить литиевый рудник на западе Сербии, в долине реки Ядар. Ранее премьер-министр Анна Брнабич заявила, что правительство может пересмотреть соглашения, подписанные с концерном «Рио Тинто», но в случае отказа от реализации проекта сербская сторона должна возместить ущерб иностранной компании.