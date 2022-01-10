Москва, 26 апреля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Коллектив Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» поздравил с 25-летием премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства.

Мишустин отметил, что музей играет важную роль в сохранении памяти о героических событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь каждый памятник, предмет, мемориал напоминает о подвиге солдат и офицеров Красной армии. О тех, кто в далеком сорок третьем стоял насмерть в тяжелейшем танковом сражении под Прохоровкой», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр также поздравил работников музея с 75-летием Победы.