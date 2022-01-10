Москва, 10 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения ПДД в России, вступил в силу. Речь идёт о водителях, лишённых водительских удостоверений и не раз подвергавшихся административному наказанию.

Николаева Ниталия ИА REGNUM Лихачи

Закон предусматривает уголовную ответственность за превышение установленной скорости движения на величину более 60 км/ч. Также под уголовную ответственность подпадает выезд в нарушение правил на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления. Исключение при этом составляют случаи с объездом препятствий.

За такие нарушения штраф может составить 300 тыс. рублей, а для имеющих судимость за такое нарушение ПДД — до 600 тыс. рублей. В качестве максимальной санкции может быть назначено лишение свободы на срок до трёх лет.