Тель-Авив, Израиль, , 16:39 — REGNUM В мировом суде Тель-Авива начались предварительные слушания по иску о клевете со стороны семьи бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху против своего предшественника на посту главы правительства Эхуда Ольмерта, сообщают «Вести Израиль» 10 января. Поводом для искового заявления стало слово «душевнобольные», которое Ольмерт дважды употребил в отношении Нетаньяху, его жены и сына.

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Эхуд Ольмерт в рамках защиты попросил назначить истцам психиатрическое освидетельствование. Судья, однако, ответил, что его интересует не душевное состояние истцов, а обоснование заявлений ответчика. Суд также посоветовал Ольмеру уточнить линию защиты, подчеркнув, что не позволит превращать суд в цирк.

Судья особо отметил, что психические заболевания — это серьезная проблема, и использовать подобные слова — значит причинять страдания многим людям. Судья также спросил Ольмерта, на чем он построил свое заключение, и тот ответил, что пришел к подобному выводу, почитав высказывания семьи Нетаньяху в интернете.