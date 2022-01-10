Заведующему кафедрой челябинского вуза предъявили обвинение в коррупции
Миасс, Челябинская область, 10 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Челябинской области заведующему кафедрой филиала одного из вузов предъявили обвинение в получении взяток от студентов. Об этом сообщает областное управление СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коррупция
Филиал находится в Миассе. По данным следствия, гражданин получил от студентов более 90 тыс. рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают аналогичные преступные эпизоды.