Миасс, Челябинская область, 10 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Челябинской области заведующему кафедрой филиала одного из вузов предъявили обвинение в получении взяток от студентов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Филиал находится в Миассе. По данным следствия, гражданин получил от студентов более 90 тыс. рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают аналогичные преступные эпизоды.