11 января 2022 | Время чтения 7 мин

Последние события показывают, что внешняя политика руководства Литвы, во всяком случае, на дальних к ней подступах, идёт вразрез со мнением большинства населения страны. И противоречит даже её экономическим интересам, не говоря уже о международной репутации. Что весьма прискорбно, учитывая ключевое местоположение этой страны в самом центре Европы.

Андрей Сафонов, , 10:56 — REGNUM «Литва переживает беспрецедентное давление Китая, которого явно не ожидала, соглашаясь открыть «представительство тайваньцев» в Вильнюсе. Этот смелый шаг ознаменовал пересечение Литвой очерченных Пекином «красных линий» и стал великолепным примером того, что ждёт что ждет другие страны, если они осмелятся принять похожее решение». В дословно приведенной выше краткой публикации от 9 января малоизвестного (всего 41 подписчик) литовского телеграм-канала Lietuvos Naujienų Kolektorius (дословно — «Сборник новостей Литвы»), русофильством не страдающего, прекрасно всё: и осмысление произошедшего, и трезвость риторики. Напоминающей заявления российского МИД по поводу российских же «красных линий», обращать внимание на которые в последние тридцать лет являлось признаком плохого тона для мирового сообщества «свободных цивилизованных стран», внезапно пополнившихся осколками СССР, унаследовавшими великодержавное самосознание.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращает внимание и упоминание в качестве причины литовско-китайского конфликта открытие в Литве «представительства тайваньцев» — так с недавних пор в литовских СМИ стали стыдливо именовать учрежденное в Вильнюсе посольство Тайваня. На что большинство стран мира пока не решились, за исключением разве что чуть более двух десятков государств, среди которых наиболее известен разве что Ватикан. С прочими странами Тайвань (он же — «Китайская Республика») осуществляет, по сути, дипломатические отношения через свои «экономические и культурные представительства» (к примеру — «Тайбэйская Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству»). США и стран ЕС среди признавших Тайвань и открывших его полноценное диппредставительство нет. Причина проста: «Неважно, о чём говорят — речь всегда идет о деньгах», гласит так называемый политический принцип Тодда. Поэтому от отношений с Китаем в угоду любому союзнику не откажутся ни Штаты, для которых КНР — главный торговый партнёр, ни Евросоюз — «родной дом» и неиссякаемый (пока) источник дотаций Литовской Республики, для которого Пекин — основной бизнес-партнёр. При этом желание Запада обучить КНР, официально придерживающуюся коммунистической идеологии, основам «демократии» следует рассматривать как давление на мощного бизнес-партнёра в собственных интересах, а при удобном случае — и способствовать его расчленению. Недаром в американской конституции нет слова «демократия» и однокоренных ему. Однако это понятие явилось основным аргументом Тайваня — «страны-партнёра» США — в его настойчиво прозвучавшем ещё в июле прошлого года предложении Литве назвать новую дипмиссию «представительством Тайваня в Литве», а не «представительством Тайбэя». Несмотря на то, что этот «дипломатический шаг», несомненно, вызовет гневную реакцию Китая. Однако «Литва является хорошим союзником Тайваня, исповедующим те же ценности свободы и демократии», заявил тогда министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф Ву. С чем Литовская Республика, явно желающей обрести тот же статус «страны-партнёра» США, согласилась: ведь спонсоров много не бывает…

Джозеф Ву Nspp.mofa.gov.tw

«Мы призываем Литву придерживаться принципа единого Китая и не посылать ложные сигналы сторонникам независимости Тайваня», — в тот же день, 20 июля 2021 года, сдержанно отреагировали в Пекине. Но услышаны не были.

Дальше случилось вполне предсказуемое, по своим последствиям для экономики маленького, но гордого государства сравнимое разве что с «десятью казнями египетскими». Китай, предварительно понизив уровень дипотношений с Литвой и пригрозив тем же её защитникам, практически полностью разорвал с ней экономические отношения и продолжает выискивать оставшиеся, с той же целью. «Под снос» пошли все литовские поставки в КНР, которых, как внезапно выяснилось, было немало: от пива до молочных и прочих продуктов. Которые теперь в Поднебесную даже контрабандой везти бессмысленно: торговые сети отказываются принимать и ранее ввезенную продукцию из ЛР. Далее последовал отказ от использования литовского торгового порта в Клайпеде. Что обнулило транзит грузов в Китай/из Китая и во многом нивелировало эффект ранее введенных ЕС санкций против Белоруссии. Общий ущерб от сотрудничества двух упомянутых «демократических лимитрофов» для Литвы исчисляется сотнями миллионов долларов при численности населения, не дотягивающей и до 3 млн человек. Ряд иностранных предприятий, использующих литовских субподрядчиков, получил от Китая угрозы разрыва с ними отношений и уже уведомил литовских партнёров о более чем вероятном разрыве отношений. А обещанные Тайбэем инвестиции положения уже не спасут. Как не спасёт его резко возросшая на Тайване популярность литовцев и всего литовского, в благодарность за полную — в смысле собственных жизненных интересов — самоотверженность. Которая нанесла ущерб не только Литве. Чему исчерпывающую характеристику 9 января 2021 года дал замминистра иностранных дел ЛР Мантас Адоменас (Mantas Adomėnas): «Оценка рисков в наших двусторонних экономических отношениях оказалась неполной, так как объём нашей торговли с Китаем невелик и её потеря не должна была спровоцировать серьезные экономические потери. Однако китайский ответ задел не только двусторонние отношения, но и фактически обозначил введение санкций против ЕС, нашего общего рынка. Этого мы учесть не смогли».

Мантас Адоменас Johannes Jansson

Наступил жёсткий внутриполитический кризис. 7 января наступившего года ведущее литовское издание Respublika опубликовало статью с говорящим названием «Кто врёт: правительство или президент?». Как следует из публикации, со слов президента Науседы (Gitanas Nausėda), министерство иностранных дел ЛР приняло решение об учреждении в Литве «представительства тайваньцев», не посоветовавшись с ним. О чём он узнал только 23 июля прошлого года, когда вопрос об открытии диппредставительства был уже согласован с Тайванем. А министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis) публично говорит обратное: что президент страны был обо всём проинформирован и решение об открытии «представительства тайваньцев» поддержал. Но перестал поддерживать лишь сейчас, хотя представительство было открыто в ноябре прошлого года.

Расхождение в оценках экономического и политического конфликта между литовскими президентом и МИД местными политиками всё чаще именуется «кошмаром литовской внешней политики». В котором комментаторы сайта Delfi. lt винят обе стороны.

Так, пользователь d1lkhp61kcws1f3j считает: «Прежде всего, из МИДа должен быть изгнан Габриелюс Ландсбергис, создавший эту кошмарную ситуацию».

Ему оппонирует пользователь Xm: «Как ни трагично, но единственным виновником того кошмара является Науседа. Все мы видели по телевизору, как он о том же Тайване сам себе противоречил. В президенты попала тряпка, мягкотелое ничтожество, которое не заботят ни государство, ни люди, а только рейтинги. Позор литовцам, избирающим тряпки президентами».

Zmogus ne Suo считает, что: «Выход один — Науседа должен уйти из президентов и освободить своё место Габриелюсу» (Ландсбергису — А.С.).

В целом нелицеприятный отклик случайных комментаторов к публикации на сайте Delfi. lt подтверждается и куда более серьёзным исследованием, опубликованным 30 ноября прошлого года на сайте LRT.lt. Речь идёт о весьма репрезентативном опросе общественного мнения, проведённом в ноябре 2021 года литовским подразделением ведущего исследовательского центра по рыночным исследованиям Norstat LT среди 1 тысячи жителей Литвы. Которым был задан прямой вопрос: «Поддерживаете ли Вы политику Литвы в отношении Китая и Тайваня?».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты опроса показали, что политику Литвы в отношении Китая и Тайваня поддерживают лишь 34% опрошенных, не поддерживают — 41%, а еще 26% опрошенных заявили, что мнения по этому вопросу не имеют.

В столице — Вильнюсе проводимую политику поддержали 47% населения, а в других городах поддержка не достигла 40%. Среди лиц с высшим образованием 40% поддержало политику Литву в отношении Китая и Тайваня, а среди лиц с образованием не выше среднего поддержка оказалась всего около 25%.

То есть можно сказать, что внешняя политика руководства Литвы, во всяком случае, на дальних к ней подступах, идёт вразрез с мнением большинства населения страны. И, как видно из прочих публикаций, — противоречит даже и экономическим интересам Литвы, не говоря уже о международной репутации. Что весьма прискорбно, учитывая ключевое местоположение этой страны в самом центре Европы, на главном её перекрёстке.