Москва, , 16:31 — REGNUM Участники YouTube-шоу «Что было дальше?» поделились тизером нового выпуска. Ролик доступен в Instagram-аккаунте объединения LABELCOM с 10 января.

Анастасия Волочкова

https://www.instagram.com/tv/CYie3cLpcQV/

Гостем нового выпуска стала балерина Анастасия Волочкова. На видео участники «Что было дальше?» танцуют вместе с артисткой.

Ранее пользователи Сети раскритиковали комиков шоу «Что было дальше» за «некрасивый» поступок. Зрителям не понравилось, что ведущие проекта пнули коробку с подарками, которую им принёс блогер Давид Манукян (Дава).

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