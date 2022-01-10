10 января 2022 | Время чтения 6 мин

Игорь Свирин, , 18:02 — REGNUM Несколько лет назад в семье москвички Анны Косовой случилась трагедия: во время беременности вторым ребенком скоропостижно скончался муж, отец ее детей. Очевидно, что потеря кормильца не могла не сказаться на благополучии семьи, но, так или иначе, Анна смогла пережить невзгоды, и наступил момент, когда можно было отдать второго мальчика в детский сад, а самой восстановиться на работе. И вот тут пришла беда откуда не ждали, женщина не смогла устроить ребенка в дошкольное учреждение ГБОУ Школа №1557 им. П. Л. Капицы (корп. 355а), которое посещает ее старший сын.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» и изданному Минпросвещения подзаконному акту, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. Уповая на произносимые с высоких трибун заявления о поддержке семей и детей, подкрепленные федеральными законами, и рассчитывая на положенную ей льготу, Анна подала через официальный сайт мэра Москвы заявление о приеме ребенка в детский сад, в котором уже воспитывался его старший брат. Положенных преференций женщине добиться не удалось, после долгих мытарств в поступлении ей было отказано.

Уверовавший в цифровизацию и сам давно ушедший в онлайн градоначальник Сергей Собянин стремится к тому, чтобы максимально перевести коммуникации с горожанами на электронные площадки мэрии Москвы. Тут, как говорится, выбирать не приходится, вот и Анна поступила по предложенному чиновниками алгоритму. 12 мая 2021 года она подала заявление на портале mos.ru о предоставлении места в ДОУ и получила уведомление о регистрации обращения, в котором, в частности, было отмечено и наличие льготы для приоритетного зачисления.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

А дальше? А дальше — ничего, или почти ничего. Выдающийся искусственный интеллект сайта mos.ru не смог с первого раза обработать весь пакет документов, и 3 июня пришлось повторно размещать справку о постоянной регистрации ребенка в Москве. Далее заявление на 3,5 месяца зависло в статусе «находится на рассмотрении», а не смирившаяся с таким положением дел Анна начала бесплодную переписку с чиновниками департамента образования столицы. Именно бесплодную, поскольку чиновники занимались жонглированием обращения из ведомства в ведомство и по существу не ответили ни на один вопрос, а в заключение порекомендовали отслеживать портал «Школа большого города». Тогда как заявления на прием детей в учебные заведения принимаются в личном кабинете на электронном портале mos.ru, и там отображается хронология статуса обращения.

Портал «Школа большого города» Скриншот с сайта school.moscow

Наконец, спустя месяц после начала нового учебного года (30.08.2021 г.) нашей героине пришло сообщение, в котором департамент науки и образования Москвы сообщил, что в выбранном ею ДОУ мест нет, и предложил временное место на 2021−2022 год в другом учебном комплексе. А кроме того, перенес зачисление ребенка в ГБОУ Школа №1557 на 1 сентября 2022 года.

Полученный ответ поверг Косинову в шок. Вот как она прокомментировала произошедшее: «Особое недоумение вызывает периодичность формирования групп дошкольного образовательного учреждения 2-летних малышей, именуемая «учебным годом»! Вместе с тем, по опыту своему и других родителей, чьи 2−3-летние дети посещали дошкольные учреждения, могу утверждать, что в связи с необходимой психологической и соматической адаптацией малышей фактическое посещение указанных возрастных групп детей в садах не превышает 60% от списочной численности. Таким образом, получается, что вся группа поступивших в запрошенное ДОУ детей аналогичного возраста является исключительно «льготниками», что, разумеется, не соответствует действительности! Кроме того, предложенное ДОНМ дошкольное учреждение входит в состав другой школы, отличной от той, что посещает старший ребенок, что также влечет для меня значительные неудобства по многим аспектам».

С запоздалым предложением Депобра Косова не согласилась, да и не могла согласиться. Оставшаяся одна с двумя маленькими детьми на руках, женщина рассчитывала на то, что сможет отдать младшего сына в детский сад, полноценно приступить к работе и восстановить пошатнувшееся положение. Однако, вопреки государственным обязательствам, женщине предложили дошкольное учреждение почти в часе езды от ее дома. Получается, что сначала нужно отвести старшего, потом с младшим добраться до его детсада, а после такого квеста еще и успеть вовремя попасть из Зеленограда в центр Москвы на работу.

Возможно, стоило бы остановиться на сказанном, вот только ряд обстоятельств, предшествовавших зачислению мальчика в детский сад к старшему брату, указывает на то, что дело не сводится лишь к безразличию чиновников, отдавших работу с гражданами на откуп безграмотно сконструированной «комплексной информационной системе». Как полагает сама Анна, ее злоключения начались после того, как она обратилась с жалобой на некачественно проведенное благоустройство детской площадки, на которой гуляет ее старший сын и дети из его группы.

Работы были проведены настолько «качественно», что, несмотря на установившуюся сухую погоду, еще в середине апреля игровая площадка представляла собой участки суши, перемежающиеся с болотцами и озерцами (видео есть в распоряжении ИА REGNUM). Естественно, в таких условиях дети мокнут, пачкаются и простужаются. Женщина обратилась с жалобой в Депобр и к директору учебного комплекса. На что ей ответили, что безопасность пребывания детей в школе находится на постоянном контроле администрации, ну, а с благоустройством, мол, получилось как получилось. Однако недочеты будут устранены, более того, администрацией школы уже ведутся на территории корпуса работы по весеннему благоустройству.

Альберт Анкер. Школьная прогулка. 1872

Читателям будет небезынтересно узнать, что под лаконичным ответом Депобра на жалобу Косовой о работе администрации школы на территории детсада, скрывалось предложение к родителям провести субботник, чтобы разбросать сугробы, осушить лужи и прочее из того, чем ранее не удосужились озаботиться подрядные организации типа Мосводоканала (материалы есть в распоряжении ИА REGNUM).

Принципиальная позиция, которую заняла Анна, вызвала не только переполох в администрации ГБОУ и профильном департаменте, но и разобщила родительское сообщество (материалы есть в распоряжении ИА REGNUM). Не будем подробно останавливаться на всех перипетиях процесса, достаточно сказать, что в итоге заведующая детским садом была уволена. Кроме того, Косова рассказала, что в одном из телефонных разговоров с директором учебного комплекса последняя прямо заявляла, что Анне лучше подыскать другую школу. Очевидно, что подобные высказывания можно расценивать как угрозы. Представляется, что наша героиня, столкнувшаяся с отказом в зачислении младшего ребенка в корпус 335а, вправе заподозрить администрацию в мести за ее активную гражданскую позицию.

Произошедшее с Анной, безусловно, заставляет задуматься о роли администрации школы во всей этой истории, только если взглянуть на проблему шире, картина откроется еще более удручающая. На этом примере мы видим, как «отцы города» при помощи цифровых сервисов отгородились от граждан, благу которых они были призваны служить. Пользуясь отстраненностью начальства от неприятных проблем, чиновники рангом поменьше, что называется, пускаются во все тяжкие и попирают законодательство и нормы морали.

Разве отказ зачислить ребенка в детсад, в котором воспитывается его старший брат, — это не нарушение федеральных законов? А ответы о чем угодно, но не по существу заданных вопросов — это не издевательство над женщиной, которая требует лишь соблюдения принятых норм?

А про то, что в столице государства, высшее руководство которого декларирует всяческую защиту семьи и детей, лишают мать двоих малышей возможности заработать на их достойное существование, так и вовсе помолчим.

Читайте также: Депобр Москвы открыл новый раунд противостояния школ и родителей