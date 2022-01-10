Москва, , 16:29 — REGNUM Самолеты Министерства обороны России эвакуировали из Казахстана около 1,5 тыс. граждан РФ, сообщает 10 января пресс-служба российского военного ведомства.

Ту-154 Минобороны Politik.am

По данным военных, на 9 января в Москву были доставлены 1422 человека, а также 14 российских граждан прибыли в Екатеринбург.

Самолёты ВКС доставили из Алма-Аты граждан РФ, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Республики Казахстан в Россию 1461 российский гражданин», — указано в сообщении военного ведомства.

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