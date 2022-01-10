Афины , 10 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс резко раскритиковала в своем заявлении правительство и премьер-министра за то, как именно открылись школы 10 января.

Xinhuanet.com Греция

Сегодня премьер-министр Кирьякос Мицотакис подтвердил одну вещь: что после двух лет трагического управления и полного провала, когда страна побила все отрицательные европейские рекорды по заболеваемости и смертности, оно выбирает коллективный иммунитет, говорится в сообщении.

В частности, СИРИЗА отметила, что «через два года после вспышки пандемии, когда распространился вариант «Омикрон», а число ежедневных поступлений с COVID-19 в больницы резко возросло с 340 до 632 за десять дней, правительство сегодня открыло школы так же, как они закрылись». По словам партии, школы по всей Европе открываются по специальным протоколам, и в большинстве стран занятия прекратятся на несколько дней в случае одного или двух случаев заражения, а учащимся будут предоставлены бесплатные ПЦР-тесты, чтобы разорвать цепочку передачи вируса. При этом правительство, считает СИРИЗА, игнорирует мрачную реальность, тревогу и страхи родителей.

Очное обучение в школах имеет жизненно важное значение по медицинским, психологическим и социальным причинам, и это европейская тенденция, заявил пресс-секретарь правительстваЯнис Экономуна брифинге для прессы 10 января.