10 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко о том, что рост цен на продовольствие на Украине может привести к тому, что гражданам начнут выдавать продуктовые талоны.

Мирослава Романенко, , 17:09 — REGNUM Рост цен на продовольствие на Украине может привести к тому, что гражданам начнут выдавать продуктовые талоны. В настоящее время украинские власти обсуждают разные варианты поддержки уязвимых слоёв населения. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — пояснил советник главы государства.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и «Леся из Страны», а также на страницах канала 112.ua и украинского издания «Страна» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что до такого решения страну «довели» представители украинской власти. Другие отметили, что в целом идея неплохая, так как в стране стало много нуждающихся.

«Предлагаю идти до конца по этому пути — депутатскую зарплату выдавать этими же продуктовыми карточками!» — с сарказмом отреагировал Evgen D.

«Вот он, конец эпохи бедности!» — пишет Елена К., напоминая о фразу Зеленского о наступлении «конца эпохи бедности».

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Идея хорошая. В Европе… [для] малоимущих есть магазины, где они такими карточками отовариваются. Там, правда, товары с пограничным сроком годности. Не просроченные. Предполагается, что эти продукты будут сразу употреблены в пищу. Только боюсь, что в Украине на такие карточки могут претендовать 2/3 населения… Бедность зашкаливает…» — отметила Nadeshda К.

«Ну, это чтобы на венский кофе хватало, нужна продуктовая карточка», — иронизирует leonid, напоминая фразу бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что граждане Украины в связи с безвизовым режимом с ЕС смогут слетать в Вену и выпить там чашку кофе.

«Это сколько же карточек напечатать надо? Хотят и на этом украсть?» — задалась вопросом Татьяна.

«Позорище. Хотели как в Европе, а получили как в США в плохом смысле слова», — добавил Sleepy Bear.

«Ядрен батон… прекрасная страна с трудолюбивым народом. До чего довела её кучка подонков?..» — не выдержал СК.

«Продуктовые карточки для ограбленных», — отреагировал Александр.

«Похоже, что продовольственный кризис не за горами, если уже под видом заботы о малоимущих начинают втюхивать эти карточки… Вэлыка аграрна дэржава (великое агарное государство. — М. Р.)…» — написал «Дон Кихот».

«Это такая обещанная Зеленским борьба с бедностью», — с сарказмом отметил Alex O.

«Мы так стремились убежать от «призрака» СССР, что возвращаемся по ходу в худшие его времена…» — пишет Анатолий С.

«В Штатах 45 млн на продовольственных карточках. Пример для подражания? С кем поведешься… Сборище недалеких…» — отреагировал Саша О.

Выпуск талонов на еду в США. 1939

«Может, нужно задуматься о повышении благосостояния простых украинцев?..» — задался вопросом Анатолий С.

«Геноцид? Имеем. Ну, а как объяснить такое колоссальное сокращение населения страны! Следующий шаг — голодомор! А потом репрессии выживших возмущённых?» — спросил Эдуард Т.

«Зато мы гордые», — написала Валя Б.

«Да, идём в Европу семимильными шагами! С дровами, свечами, на конях и с продуктовыми карточками в зубах… И жизнь хороша, и жить хорошо!» — пошутила Маргарита П.

«Зато как в Америке», — смеется один из комментирующих.

«Слава Украине, слава майдану, с которого всё и началось», — с сарказмом подытожил Дмтрий К.

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