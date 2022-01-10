В Челябинске после смертельного ДТП возбудили уголовное дело
Челябинск, 10 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Братьев Кашириных. Об этом пишут СМИ.
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Уголовное дело
Его завели по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Проводится расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 10 января. Автомобиль вынесло на остановку общественного транспорта. Одна женщина погибла, также есть пострадавшие.