Петрозаводск, , 16:21 — REGNUM Станция скорой медицинской помощи столицы Карелии, города Петрозаводска, за новогодние каникулы приняла 4464 вызова. Об этом 10 января сообщил региональный министр Михаил Охлопков.

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Карелии Vk.com/mihailohlopkov

По его словам, в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) обратились 902 человека: 571 — впервые с различными травмами, 331 осмотрены повторно. В стационар БСМП обратились 1322 человека, из них 389 госпитализированы.

«Остальным оказана медицинская помощь, часть отправлена на амбулаторное лечение», — заметил чиновник.

В региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова поступил 71 человек. В неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения госпитализированы 43 пациента, в том числе с инсультом — 39. В кардиологическое отделение госпитализированы 28 пациентов с острым коронарным синдромом, из них семь человек доставлены из районов республики.

«Коронароангиография выполнена 26 больным, чрезкожные коронарные вмешательства — 19 пациентам», — подытожил Охлопков.