Петрозаводск, 10 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Станция скорой медицинской помощи столицы Карелии, города Петрозаводска, за новогодние каникулы приняла 4464 вызова. Об этом 10 января сообщил региональный министр МихаилОхлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Карелии

По его словам, в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) обратились 902 человека: 571 — впервые с различными травмами, 331 осмотрены повторно. В стационар БСМП обратились 1322 человека, из них 389 госпитализированы.

«Остальным оказана медицинская помощь, часть отправлена на амбулаторное лечение», — заметил чиновник.

В региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова поступил 71 человек. В неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения госпитализированы 43 пациента, в том числе с инсультом — 39. В кардиологическое отделение госпитализированы 28 пациентов с острым коронарным синдромом, из них семь человек доставлены из районов республики.

«Коронароангиография выполнена 26 больным, чрезкожные коронарные вмешательства — 19 пациентам», — подытожил Охлопков.