Москва, 10 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности стартовали в Женеве, сообщает «Россия 24».

Место переговоров президентов России и США в Женеве. twitter МИД России

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Консультации идут в закрытом формате. Делегацию из Москвы возглавили заместитель российского министра обороны Александр Фомин и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Добавим, что предварительный этап переговоров состоялся накануне, 9 января.