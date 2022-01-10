Штат Пенсильвания, США, 10 января 2022, 16:36 — REGNUM Смертельную травму в результате обвала крыши на шахте в Пенсильвании получил один из рабочих, сообщает 10 января The New York Times со ссылкой на заявление департамента охраны окружающей среды штата.
Департамент предполагает, что часть крыши шахты упала на оборудование, с которым работал шахтер. Агентство отказалось назвать личность пострадавшего, но сообщило, что его семья и ближайшие родственники были уведомлены.
Никто другой не пострадал в результате обрушения, сообщила пресс-секретарь департамента Лорен Фрэли.
Напомним, что 7 января департамент охраны окружающей среды Пенсильвании получил сообщение об обрушении крыши и пострадавшем шахтере на карьере Lake Lynn компании Laurel Aggregates в поселке Спрингхилл, на границе Пенсильвании и Западной Вирджинии.