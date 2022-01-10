Штат Пенсильвания, США, , 16:36 — REGNUM Смертельную травму в результате обвала крыши на шахте в Пенсильвании получил один из рабочих, сообщает 10 января The New York Times со ссылкой на заявление департамента охраны окружающей среды штата.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Департамент предполагает, что часть крыши шахты упала на оборудование, с которым работал шахтер. Агентство отказалось назвать личность пострадавшего, но сообщило, что его семья и ближайшие родственники были уведомлены.

Никто другой не пострадал в результате обрушения, сообщила пресс-секретарь департамента Лорен Фрэли.

Напомним, что 7 января департамент охраны окружающей среды Пенсильвании получил сообщение об обрушении крыши и пострадавшем шахтере на карьере Lake Lynn компании Laurel Aggregates в поселке Спрингхилл, на границе Пенсильвании и Западной Вирджинии.