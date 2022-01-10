Москва, 10 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Обнулить ставку НДФЛ для граждан, получающих доход менее 25 тыс. рублей предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости Нилова.

Он призвал к комплексной работе над ставкой НДФЛ для богатых и бедных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2021 года Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила пакет законопроектов, освобождающих доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) от уплаты НДФЛ. Инициатива была внесена в Госдуму депутатами от ЛДПР.

Комитет Госдумы по бюджету и налогу выступил против поправок. Предлагаемое установление необлагаемого налогом размера заработной платы может послужить фактором, стимулирующим работодателей минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки, отмечает профильный комитет.

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