Москва, , 16:15 — REGNUM Исследовательский холдинг Romir представил список самых влиятельных российских телеведущих. Рейтинг доступен на сайте компании с 10 января.

Владимир Соловьёв Цитата из передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеканал Россия 1

Первую строчку в ТОП-10 самых влиятельных телеведущих занял Владимир Соловьёв. На втором месте оказался его коллега и актёр Дмитрий Нагиев, а на третьем — Владимир Познер.

Добавим, что ещё осенью 2021 года Соловьёв занимал девятое место в списке. А вот Дмитрий Нагиев был на первой строчке.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский ведущий и повар рассказал о своём страхе готовить для Путина