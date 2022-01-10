Великий Новгород, 10 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Новгородской области за новогодние выходные дни было совершено более 50 преступлений, в том числе три убийства — их удалось раскрыть по горячим следам. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Полиция

Во время новогодних праздников на территории региона был введен «усиленный вариант несения службы» сотрудниками полиции. Во всех территориальных органах внутренних дел была увеличена плотность дежурных полицейских нарядов, предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава и работа на местах происшествий усиленных следственно-оперативных групп полиции.

Всего с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в сводке УМВД России по Новгородской области зарегистрировано более 50 преступлений. Из них — три убийства, раскрытые сотрудниками полиции по горячим следам в дежурные сутки. Также были зарегистрированы факты причинения вреда здоровью различной тяжести, грабежи, угон, более двух десятков краж и несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Пятую часть от общего количества поступивших от новгородцев заявлений составили дистанционные мошенничества», — добавили в ведомстве.

В целом каких-либо чрезвычайных происшествий или резонансных преступлений, выходящих за рамки обычного состояния оперативной обстановки, в новогодние праздники допущено не было.