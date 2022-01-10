Саратов, , 16:15 — REGNUM В Саратовской области в течение 2021 года зарегистрировали рождение 18 517 детей (в 2020 году — 18 801). Больше всего детей появилось на свет в Саратове (7861 человек), в Энгельсе (2659) и в Балаково (1418 человек), сообщает управление по делам ЗАГС регионального правительства.

Новорожденные

На прежнем уровне на протяжении прошлого года сохранялось распределение по гендерному признаку. Из общего количества новорожденных порядка 51% приходится на мальчиков, 49% составляют девочки.

Как отметила начальник управления по дела ЗАГС Юлия Пономарева, «самый популярный возраст, когда саратовцы становятся родителями — это 26 лет у женщин и 34 года у мужчин».

Всего в 2021 году отделами ЗАГС Саратовской области произведено 95 246 регистраций актов гражданского состояния.

ИА REGNUM напоминает, в саратовских семьях в 2021 году все чаще рождались, по сравнению с 2020 годом, третьи и четвертые по счету малыши.

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