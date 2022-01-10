Париж, , 16:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о повсеместном применении фиксированных штрафов вместо тюремного заключения, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон OFFICIAL LEWEB PHOTOS

«Принцип фиксированных штрафов продемонстрировал свою эффективность в отношении наркотиков, мы распространили его на несколько других сфер», — заявил Эммануэль Макрон во время визита в Ниццу.

Глава государства объявил о фиксированных штрафах за все правонарушения, предусматривающие лишение свободы на срок менее одного года.

Эммануэль Макрон также объявил об увеличении фиксированного штрафа за домогательства. Штраф увеличится до 300 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции хочет удвоить количество полицейских на местах к 2030 году.

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