Прага, 10 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ЧехииЯн Липавский во время телефонного разговора потребовал от посла республики в КНРВладимира Томшика воздержаться от высказываний в поддержку предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. Как сообщает«Чешское радио», об этом сам министр сообщил в эфире национального телевидения в воскресенье, 9 января.

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По словам министра, высказывание Томшика не вписывается в заявленный правительством Чехии план осуществления ревизии взаимоотношений с Китаем.

Ранее, 27 декабря, посол Чехии в Пекине Владимир Томшек в интервью китайской ежедневной газете Beijing Daily от имени президента Чехии Милоша Земана выразил поддержку предстоящим Олимпийским играм в КНР.

«Президент (Милош Земан — ред.) сказал мне, что если он не сможет присутствовать на Зимних Олимпийских играх, он попросит меня приложить все мои усилия для поддержки Зимних Олимпийских игр в качестве посла», — передаёт слова Владимира Томишека агентство «Красная весна».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. США объявили играм дипломатический бойкот. Это означает, что официальные представители государства не поедут на Олимпиаду, в составе делегации будут только спортсмены. Дипломатический бойкот игр в Пекине поддержали Великобритания, Канада, Австралия, Япония и ещё ряд стран.

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что считает дипломатический бойкот Олимпиады «нормальным», но не хочет выступать от имени всего чешского правительства. Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал позицию премьера.