Нижний Новгород, 10 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Торжественная церемония передачи титула «Новогодней столицы России» состоялась на Нижегородской ярмарке. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой символ праздника — филигранную снежинку, передает пресс-служба регионального правительства.

Елочное украшение

Глава администрации столицы Приволжья отметил, что нижегородские власти рады поделиться своим опытом проведения новогодних торжеств с коллегами из Новосибирска.

«Сегодня мы передаем это почетное звание Новосибирску, и это особенно символично, поскольку наши города очень похожи. Фактически новогодняя эстафета переходит к такому же крупному промышленному и образовательному центру, как Нижний Новгород, где живет много активных и интересных людей», — сказал он.

В свою очередь представитель новосибирской городской администрации отметила, что Нижний Новгород в очередной раз доказал, что является центром внутреннего туризма России.

«Сегодня мы забираем символичную снежинку у нашего прекрасного друга — города Нижнего Новгорода. Для нас это очень высокая планка. Мы ждем нижегородцев в следующем году у себя в гостях. Надеемся, что тоже сможем всех приятно удивить», — резюмировала вице-мэр Новосибирска.