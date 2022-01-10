София, 10 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В новый 2022 год Болгария вступила с резким ростом производства, строительства и розничной торговли, что может свидетельствовать об укреплении болгарской экономики в целом. Такие выводы были сделаны в официальном докладе Национального института статистики Болгарии (НИС), передает 10 января БНР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличная торговля в Севастополе

Как утверждают социологи, по сравнению с 2020 годом, объемы роста промышленности в стране выросли на 13,2%. При этом добывающая сфера улучшила свои показатели на 42,3%, а перерабатывающая отрасль — на 5,5%. В области строительства жилья и зданий инфраструктуры наблюдается рекордное за последние несколько лет повышение темпов развития — на 3,2%.

НИС является государственным агентством, напрямую подчиняющимся Совету министров Болгарии. Данные этой структуры используются правительством республики в отчетах и заявлениях на государственном уровне.