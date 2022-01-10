Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Американский актёр, режиссёр и продюсер Дуэйн Хикман скончался на 88-м году жизни. Об этом 10 января пишет «Российская газета».

Sammedan Свеча

Хикман умер в собственном доме в Лос-Анджелесе (США). Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

ИА REGNUM напоминает, что Дуэйн Хикман снялся в двух эпизодах сериала «Одинокий рейнджер». С 1977 по 1988 год он занимал должность руководителя по программированию в медиахолдинге CBS.