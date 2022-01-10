Великий Новгород, 10 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Новогодние выходные в Новгородской области прошли без чрезвычайных ситуаций (ЧС), но всё-таки не обошлось без трагедии. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Так, с 1 по 9 января в регионе чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом в новогодние праздники произошло 32 пожара, один человек погиб. Вместе с тем за аналогичный период прошлого года на пожарах погибли семь человек.

Для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались девять раз. Погибших в результате аварий также нет, помощь оказана десяти гражданам. Одну трагедию удалось предотвратить на воде — на реке Полисть мужчина провалился под лед, его спас сотрудник Росгвардии.

Из-за выпадения осадков в праздничные дни в Новгородской области были зарегистрированы отключения электроэнергии. Максимальное число отключений пришлось на 6 января: без электричества остались 220 населенных пунктов из 12 районов, в которых проживают около трёх тысяч человек. Для устранения аварий на линиях электропередач было привлечено 52 бригады энергетиков или 196 человек.

«Помимо новгородских специалистов в регионе работали энергетики из других регионов СЗФО. 18 бригад останутся в регионе до 6 февраля», — заметили в обладминистрации.

Работа всех социальных стационарных учреждений в новогодние праздники прошла в штатном режиме. Продолжалась в круглосуточном режиме работа медучреждений области. В новогодние праздники трудились 500 медицинских работников. На выезд к пациентам выезжало 54 бригады скорой помощи и 24 бригады неотложной помощи.

«С первых дней нового года вызовов «скорой» было на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 30% меньше зарегистрировано обращений граждан в поликлиники. На 25% меньше, чем в январе 2021 года, выявлено больных COVID-19. Штамма «Омикрон» в области не зарегистрировано», — подытожили в администрации Новгородской области.