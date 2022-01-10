Париж, 10 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи встретился в Париже с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, сообщает AMNA 10 января.

Christopher Sessums Граница

Встреча состоялась по приглашению Дарманина в контексте председательства Франции в ЕС в первые шесть месяцев 2022 года. Обсуждались вопросы управления миграцией, защиты границ и обсуждения нового европейского пакта о миграции и предоставлении убежища.

«У Греции есть две конкретные цели, — сказал Митарахи после окончания переговоров с французским министром. — Во-первых, мы хотим действий, которые ограничат [миграционные] потоки в ЕС, а во-вторых, сильной солидарности, которая поддержит первые принимающие страны».