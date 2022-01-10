Бишкек, , 16:06 — REGNUM Нестабильность и рост насилия с большой вероятностью могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации и в самом Казахстане, и в соседних странах. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сегодня, 10 января.

ОДКБ

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Глава правительства призвал власти стран-участниц Договора о коллективной безопасности обеспечить условия для беспрепятственного перемещения пассажиров и грузов для поддержания стабильности в регионе.

«Важно сохранить устойчивое экономическое развитие региона, предпринять необходимые меры для поддержания благоприятных условий для предпринимателей, бизнеса и межбанковских связей», — подчеркнул он.

Жапаров отметил, что в качестве мер поддержки киргизская сторона приняла решение пропускать через киргизско-казахстанскую границу на территорию Киргизии граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус.