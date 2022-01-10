Москва, 10 января 2022, 16:05 — REGNUM События в Казахстане стали суммой наложившихся друг на друга факторов, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов
Duma.gov.ru

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«Так сошлось! И хорошо, что почти стихийно. И хорошо, что сейчас», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

По его мнению, «мировой заговор» тут прошёл только хвостом женевской кометы.

«То есть такой заговор существует всегда и в любой постстоветской стране. Но тут он вышел как новогодний сюрприз, неожиданный для самих его носителей», — указал парламентарий.

Главная политическая цель мятежа была свержение Касым-Жомарта Токаева и его команды, полагает депутат.

«Он слишком цивилизован для будущих внутри‑ и внешнеполитических раскладов. Слишком стабилен и многовекторен. Слишком хорош и для Запада, и для России. Такой не нужен. Нужны откровенно жуликоватые и беспринципные. Нужна глубокая феодализация Казахстана. Таким он будет полезен всем — Западу, Турции, талибам, Пакистану, даже Китаю, одним словом всем, кроме России», — рассуждает Морозов.

Людей вывели на протесты — повод нашёлся, продолжил он.

«Антитокаевские кланы свергали Токаева — давно вынашивали эту идею! Политическая оппозиция получила гарь майдана и кинулась делать цветную революцию! Бандиты поняли, что пришло время грабить! Исламисты увидели свое место в этом хаосе и кинулись осуществлять мировой джихад! Иноагенты делали обычную работу. Рейдеры рвались к урану и газу. А все вместе, сами того до конца не понимая, все эти силы начали войну с Россией. Может быть это первый случай в новейшей истории, когда антигосударственный мятеж стал совокупностью весьма разрозненных и не до конца осознаваемых всеми его участниками действий», — резюмировал Морозов.

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