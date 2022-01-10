Берлин, 10 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Германии экспресс-тесты на антигены, будь то гражданские или самостоятельные тесты, не так точны, как лабораторные ПЦР-тесты. Многие экспресс-тесты продемонстрировали свою неэффективность. Об этом сообщило немецкое агентство DW 10 января.

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Правила утверждения экспресс-тестов на антиген уже давно являются предметом критики по всей стране. Ввиду новых правил по борьбе с Омикроном защитники прав потребителей, а также вирусологи теперь призывают пересмотреть эффективность и качество всех экспресс-тестов, доступных в Германии и часто оплачиваемых за счет налогоплательщиков.

«Их эффективность необходимо оценивать независимо», — считает эксперт по медицинскому рынку Арне Вайнберг. По его словам, в ближайшее время необходимо подготовить полную информацию о качестве тестов на коронавирус.

С начала пандемии производителям разрешили самостоятельно сертифицировать свои тесты. Независимый контроль эффективности европейской процедуры одобрения не планируется по крайней мере до мая следующего года. Сомнительные тесты могут оставаться на рынке до 2025 года ввиду сложившейся ситуации. И все же, согласно волеизъявлению федерального правительства и правительств земель, тестирование вне карантина или домашней изоляции должно проходить при помощи экспресс-теста.

На данный момент Институт Пауля Эрлиха (PEI) изучил только некоторые тесты и опубликовал результаты в виде списка на своем веб-сайте. Соответственно, 46 из 245 оцененных тестов были признаны неэффективными.