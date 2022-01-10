Бишкек, , 16:03 — REGNUM Киргизия сразу же направила в Казахстан миротворцев по линии ОДКБ — 150 опытных офицеров и солдат-контрактников, а также 8 единиц бронетехники и 12 военных автомобилей. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сегодня, 10 января.

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По словам главы правительства, киргизская сторона готова и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране.

«Мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане. Выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях. Искренне заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации и установлении мира и порядка в соседней стране», — отметил он.

Также Жапаров подчеркнул важность поиска взаимоприемлемого решения, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации в Казахстане.

«Большое количество оружия попало в руки криминала. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами границы. Ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия для недопущения атак на военные, административные и социальные объекты», — подытожил киргизский премьер.